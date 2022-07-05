"Будет глупо, если Карлсен откажется от встречи с Непомнящим"

– Не могу комментировать. Меня не звали в состав команды Яна, хотя я готов был помогать. Серега ему помогал по шахматам.



Это личное дело Яна. У него есть свои пиарщики. Я отвечаю за всю Федерацию шахмат России и лично за Сергея Карякина. У меня свои методы. Не каждому шахматисту они подходят. Так что вопрос к тем, кто занимается менеджментом Яна лично. Здесь я могу только ему посоветовать, всегда готов помочь.



Мне кажется, что тогда слишком долго российские шахматы были вне борьбы за матч. И у Сереги был большой плюс в том, что он повел в счете в восьмой партии. Это реально очень сильно всколыхнуло, так как оставалось всего четыре партии до победы.



А Ян начал прекрасно, но затем уже минус один, минус два... Где-то перестали в него верить, поэтому матч не получил должного освещения. Даже можно сказать должной «истерии». Посмотрим, что будет на этот раз, – сказал Зангалис.