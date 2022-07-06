Ян Непомнящий показал полученный трофей турнира претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий опубликовал новую запись в своих социальных сетях. Шахматист показал фото трофея, который он завоевал на турнире претендентов в Мадриде (Испания). Непомнящий одержал победу, на 1,5 очка опередив ближайшего преследователя, которым стал китайский гроссмейстер Дин Лижэнь.

Фото: FIDE FIDE

Напомним, если действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен откажется провести чемпионский матч с Непомнящим, именно Лижэнь поборется с россиянином за шахматную корону. Карлсен должен объявить своё решение не позднее 20 июля.

Чемпионат.ком