"Это чудовищно" - Карпов о побеге директора ФШР

«Что касается пояснения обстановки, то все, сказанное Карякиным – истина. Он ничего не добавил и не убавил, все так и есть.



То, что федерация инициирует письмо (против спецоперации), готовит его, и директор подписывает – я вообще такого не помню. Видимо, после этого, испугавшись, директор (Глуховский) убежал туда, в Израиль. Он же подписал письмо.



Каждый гроссмейстер, если он имеет свое мнение и хочет высказаться, может это сделать. Но федерация не должна организовывать подобные вещи. Это просто чудовищно», – сказал Карпов.