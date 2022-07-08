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1 час назад

Анатолий Карпов: «Все, сказанное Карякиным о ФШР – истина. Федерация не должна организовывать подобные вещи, это чудовищно»

Sports.ru

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов прокомментировал критические высказывания Сергея Карякина в адрес руководства Федерации шахмат России.

"Это чудовищно" - Карпов о побеге директора ФШР
Фото: Sports.ruSports.ru

«Что касается пояснения обстановки, то все, сказанное Карякиным – истина. Он ничего не добавил и не убавил, все так и есть.

То, что федерация инициирует письмо (против спецоперации), готовит его, и директор подписывает – я вообще такого не помню. Видимо, после этого, испугавшись, директор (Глуховский) убежал туда, в Израиль. Он же подписал письмо.

Каждый гроссмейстер, если он имеет свое мнение и хочет высказаться, может это сделать. Но федерация не должна организовывать подобные вещи. Это просто чудовищно», – сказал Карпов.

Шахматы,Сергей Карякин,Анатолий Карпов,
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