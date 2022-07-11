Карякин назвал кандидата на пост президента Федерации шахмат России

«После длительных размышлений я нашел, как мне кажется, идеальную кандидатуру на пост возможного руководителя российской шахматной федерации. Это – Анатолий Евгеньевич Карпов!



Легенда мирового спорта, многократный чемпион мира по шахматам, многократный победитель Шахматных олимпиад, командных чемпионатов мира и Европы. На его партиях выросло не одно поколение шахматистов. Его имя носит более 2000 шахматных школ по всему миру. О спортивных заслугах Карпова можно говорить бесконечно!



Помимо этого, у Анатолия Евгеньевича огромный управленческий опыт! Действующий депутат Госдумы, целых 40 лет он возглавляет Международную ассоциацию фондов мира, является президентом оргкомитета Всемирных детских шахматных олимпиад, послом доброй воли ЮНИСЕФ, вице-президентом ФШР.



Анатолий Евгеньевич известен своей патриотической позицией и является авторитетом для всех шахматистов. Абсолютно убежден, что он может стать объединяющей фигурой, способен навести порядок в ФШР и работать на благо российских шахмат!» – написал Карякин в телеграм-канале.