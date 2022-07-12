"Политики вообще плевать хотели" - Карпов о санкциях

– В нынешних условиях на народное мнение политики вообще плевать хотели, ведь под предлогом «особой угрозы» очень удобно защищаться от общественных движений. Скажем, Макрон практически перестал ощущать давление «желтых жилетов». Сначала пандемия, а теперь разыгрываемая российская карта помогли ему отправить эти жилеты в историю. Или Байден, который рассказывает американцам, что бензин в цене подскочил из-за Путина. То есть США решили не покупать нашу нефть, но виноват Путин.



Европа, запустив санкционную машину против России, лишь ускорила процесс экономического упадка, который начался с того, что они стали выводить производство от себя. Сейчас они теряют и наши поставки, и огромный платежеспособный рынок – населения у нас 150 млн человек, почти в два раза больше, чем в Германии. Производственный спад, сокращения рабочих, рост цен – все это было предсказуемо.



Но риторика одна: Россия – зло, Путин виноват, мы его побьем, и все у нас наладится, а пока надо потерпеть. Мозги населению промывают очень хорошо, ничего не могу сказать. Стратегии настолько замечательные, что всего восемь лет понадобилось, чтобы из украинцев сделать врагов русских.



Пресса катит все в одну сторону, достоверность, объективность – пустые звуки. Хоть рейтинг по оболваниванию составляй – там лидеры США, Германия, Англия, скандинавские страны. Про Прибалтику и не говорим. Они вообще не понимают, что существуют за счет интереса Запада к России. Сами по себе Литва, Эстония, Латвия никого не волнуют.