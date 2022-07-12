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36 минут назад

Карпов о дисквалификации Карякина: «Нет слов, чтобы комментировать это бредовое решение. Если ФИДЕ продолжит в том же духе, она просто развалится»

Sports.ru

12-й чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов высказался о влиянии политики на спорт.

"Продолжит в том же духе - развалится" - Карпов о FIDE
Фото: Sports.ruSports.ru

– Анатолий Евгеньевич, может ли произойти нечто в духе времени, когда скажут: «Извините, санкции. Русского шахматиста в мировом матче не будет»?

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– Вряд ли такой вопрос встанет на повестку. Во-первых, самого Карлсена, как мне известно, это не волнует. Если он и откажется, то не по политическим причинам. Во-вторых, все-таки в шахматах влияние чемпиона мира остается большим. Никто не может запретить Карлсену играть с Непомнящим или Карякиным, если он захочет. Как решит, так и сделает. И федерация (ФИДЕ) его

Которая, кстати, раньше никогда не шла на поводу у политики. В том числе, когда мы бились с Корчным в 1978 году. Да, советские спортивные руководители, может, и занимались околошахматными делами, но ФИДЕ находилась в стороне. О чем говорить, если даже после Нюрнбергского процесса там и мысли не было обсуждать: а могут ли члены нацистской партии, не замешанные в преступлениях, играть? Если не военные преступники, пусть соревнуются.

– Зато в 2022 году ФИДЕ дисквалифицировала Сергея Карякина – лишь за то, что тот поддержал в соцсетях спецоперацию на Украине.

– У меня нет слов, чтобы комментировать это бредовое решение. Если ФИДЕ продолжит в том же духе, она просто развалится. Руководство федерации открещивается: мол, это не мы, а комиссия по этике. А кто, простите, наделил эту комиссию полномочиями решать такие важне

Как-то подзабыли «спортивные лидеры», в том числе и в МОК, все заветы Кубертена, оберегавшего спорт от любой дискриминации. Я их беру именно в кавычки, поскольку все чаще в тех рядах оказываются случайные люди, не имеющие отношения к спорту. WADA, все усилия которой в последние годы направлены против одной стороны, целиком состоит из таких.

Политика и допинг смешались, все стало полной грязью: флаг снять, гимн заглушить. Шахматы, к сожалению, тоже не стали исключением. И туда политика залезла, – сказал Карпов.

Говорят, Пьер де Кубертен был против политики в спорте. Хм, он поддерживал Гитлера и защищал его Олимпиаду до самой смерти

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