Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+30° в 
USD 58.85EUR 58.76
Войти в почту
51 минуту назад

Гроссмейстер Карякин вновь раскритиковал Федерацию шахмат России

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента России и председатель попечительского совета ФШР Дмитрий Песков заявил в разговоре с РБК Спорт, что Федерация шахмат России обеспечивает спортсменам достойные условия и «даёт высокие показатели». В ответ на это российский гроссмейстер Сергей Карякин жёстко раскритиковал деятельность ФШР.

Карякин вновь раскритиковал Федерацию шахмат России
Фото: РамблерРамблер

В своём Telegram-канале гроссмейстер заявил, что «федерация откровенно бездействует», а высокие показатели создаёт не федерация, а спортсмены.

Карякин добавил, что в последнее время Москва перестала быть мировой шахматной столицей, потому что новые турниры просто перестали проводиться, а Кубки мира, чемпионаты и турниры претендентов ФШР проводятся Международной шахматной федерацией (FIDE).

Гроссмейстер также упомянул, что федерация шахмат «проигнорировала его успех и не предложила помощь в подготовке» в прошлом году, хотя Карякин претендовал на первенство мира. В итоге спортсмену пришлось подготавливаться к соревнованиям за свой счёт.

Кроме того, по словам Карякина, федерация не оказала спортсмену должной поддержки, когда FIDE на полгода отстранила спортсмена от всех соревнований.

«Федерация проявила инициативу и обещала защищать меня в судах. После отклонения апелляции в FIDE нужно было идти в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Однако, даже не предупредив меня, ФШР отказалась подавать иск ввиду того, что «шансов нет».

Добавим, что это не первый раз, когда Сергей Карякин критично высказывается в сторону ФШР. Ранее гроссмейстер заявлял, что российские шахматы «находятся в упадке», а большинство побед происходят без помощи федерации.

Шахматы,Сергей Карякин,Дмитрий Песков,ФИДЕ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители