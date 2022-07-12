Карякин вновь раскритиковал Федерацию шахмат России

Пресс-секретарь президента России и председатель попечительского совета ФШР Дмитрий Песков заявил в разговоре с РБК Спорт, что Федерация шахмат России обеспечивает спортсменам достойные условия и «даёт высокие показатели». В ответ на это российский гроссмейстер Сергей Карякин жёстко раскритиковал деятельность ФШР.

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В своём Telegram-канале гроссмейстер заявил, что «федерация откровенно бездействует», а высокие показатели создаёт не федерация, а спортсмены.

Карякин добавил, что в последнее время Москва перестала быть мировой шахматной столицей, потому что новые турниры просто перестали проводиться, а Кубки мира, чемпионаты и турниры претендентов ФШР проводятся Международной шахматной федерацией (FIDE).

Гроссмейстер также упомянул, что федерация шахмат «проигнорировала его успех и не предложила помощь в подготовке» в прошлом году, хотя Карякин претендовал на первенство мира. В итоге спортсмену пришлось подготавливаться к соревнованиям за свой счёт.

Кроме того, по словам Карякина, федерация не оказала спортсмену должной поддержки, когда FIDE на полгода отстранила спортсмена от всех соревнований.

«Федерация проявила инициативу и обещала защищать меня в судах. После отклонения апелляции в FIDE нужно было идти в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Однако, даже не предупредив меня, ФШР отказалась подавать иск ввиду того, что «шансов нет».