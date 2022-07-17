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2 часа назад

Экс-шахматист Карпов назвал безобразием отстранение Карякина от соревнований

Газета.Ruиещё 2

Двенадцатый чемпион мира Анатолий Карпов прокомментировал отстранение Сергея Карякина от соревнований, передает РИА «Новости».

Карпов назвал безобразием отстранение Карякина от соревнований
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В истории шахмат еще не было, чтобы федерация шла на поводу у политики. Шахматы всегда были вне политики. А то, что сотворили с Сережей Карякиным, — это полнейшее безобразие», — сказал Карпов.

Сергей Карякин 21 марта по решению комиссии по этике и дисциплине FIDE был отстранен на полгода из-за своего открытого письма на имя Владимира Путина. Позже шахматист заявил, что создаст новую организацию в качестве альтернативы FIDE.

Напомним, FIDE также приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами ФШР/БШФ или FIDE.

Ранее Карякин раскритиковал идею о проведении матча за шахматную корону в три сета.

Шахматы,Сергей Карякин,Анатолий Карпов,Владимир Путин,ФИДЕ,
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