Карпов назвал безобразием отстранение Карякина от соревнований

Двенадцатый чемпион мира Анатолий Карпов прокомментировал отстранение Сергея Карякина от соревнований, передает РИА «Новости».
«В истории шахмат еще не было, чтобы федерация шла на поводу у политики. Шахматы всегда были вне политики. А то, что сотворили с Сережей Карякиным, — это полнейшее безобразие», — сказал Карпов.
Сергей Карякин 21 марта по решению комиссии по этике и дисциплине FIDE был отстранен на полгода из-за своего открытого письма на имя Владимира Путина. Позже шахматист заявил, что создаст новую организацию в качестве альтернативы FIDE.
Напомним, FIDE также приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами ФШР/БШФ или FIDE.
Ранее Карякин раскритиковал идею о проведении матча за шахматную корону в три сета.