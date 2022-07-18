Карякин боится, что президентом ФИДЕ станет украинец

Победа украинского кандидата на выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE) приведет к тому, что россияне точно не смогут участвовать ни в каких турнирах под эгидой организации и останутся без денег. Такое мнение в интервью ТАСС высказал российский гроссмейстер Сергей Карякин.
"Там баллотируется один украинец. Что будет, если он выиграет выборы? Он не привел ни одного спонсора, ничего не сделал для развития шахмат. Если украинец будет президентом FIDE, то мы просто все останемся без денег. Россияне точно не будут участвовать ни в каких турнирах, и это будет конец. Тогда точно надо будет создавать что-то новое. Но это я такой апокалиптический, конечно, сценарий написал", - сказал Карякин.
Действующий президент FIDE россиянин Аркадий Дворкович ранее был утвержден в качестве кандидата на пост главы организации на следующий срок. Выборы пройдут на генеральной ассамблее FIDE 7-8 августа в индийском Ченнаи. Помимо Дворковича, кандидатами являются украинец Андрей Баришполец, белорус Иналбек Шерипов и француз Бахар Куатли.