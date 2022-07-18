Карякин боится, что президентом ФИДЕ станет украинец

"Там баллотируется один украинец. Что будет, если он выиграет выборы? Он не привел ни одного спонсора, ничего не сделал для развития шахмат. Если украинец будет президентом FIDE, то мы просто все останемся без денег. Россияне точно не будут участвовать ни в каких турнирах, и это будет конец. Тогда точно надо будет создавать что-то новое. Но это я такой апокалиптический, конечно, сценарий написал", - сказал Карякин.