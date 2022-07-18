Карякин раскритиковал сериал "Ход Королевы"

— Я вообще стараюсь шахматные фильмы не смотреть. Боюсь в них разочароваться. Но про «Ход королевы» я прекрасно знаю, потому что мне все про него рассказывают. Отлично знаю, что в сериале происходило. Для популяризации шахмат это, конечно, шикарно. После выхода сериала гораздо больше людей стало интересоваться и играть в шахматы.



С другой стороны, сама составляющая фильма — шахматистка сидит под какими-то веществами и играет. Вообще, за это можно привлечь. Кстати, комиссии по этике ФИДЕ надо обратить внимание! Почему это проходит, а я — нет?



Прекрасная мысль — подать жалобу на этот сериал в комиссию по этике