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1 час назад

Гроссмейстер Карякин объяснил решение сменить гражданство с украинского на российское

Газета.Ru

Российский гроссмейстер Сергей Карякин объяснил, почему принял решение сменить гражданство с украинского на российское.

Шахматист представлял Украину до 2009 года.

«С 12 до 19 лет я жил в Крыму, много тренировался. Но просто не с кем было заниматься. Каждый раз приходилось приглашать тренеров. Чаще из России, иногда — с Украины.

Это было накладно и сложно, а главное — не сравнимо с Москвой с точки зрения возможностей. В Москве ты можешь позвонить какому-нибудь гроссмейстеру и через час уже быть у него и играть в шахматы. В Крыму это невозможно.

Помимо этого, спасибо и Российской шахматной федерации, которая создала условия, чтобы я мог заниматься с сильными тренерами. И в РГСУ я поступил, спасибо руководству вуза. Здесь все было более налажено и правильно для моего дальнейшего развития», — приводит слова Карякина ТАСС.

21 марта Комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (FIDE) отстранила Карякина на полгода из-за его открытого письма на имя Владимира Путина. Позже шахматист заявил, что создаст новую организацию в качестве альтернативы FIDE.

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Напомним, FIDE также приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в с

Шахматы,Видео,Сергей Карякин,Владимир Путин,ФИДЕ,
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