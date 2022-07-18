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41 минуту назад

Гроссмейстер Карякин объяснил, почему сменил украинское гражданство на российское

Никита Бородкин

Гроссмейстер Сергей Карякин объяснил, почему сменил гражданство с украинского на российского. Как сообщает ТАСС, РФ дает больше возможностей для развития навыков игры в шахматы.

Спортсмен рассказал, что с 12 до 19 лет он жил в Крыму и много тренировался, однако заниматься ему было не с кем. Карякину регулярно приходилось приглашать тренеров из России, а иногда и из Украины.

«Это было накладно и сложно, а главное — не сравнимо с Москвой с точки зрения возможностей. В Москве ты можешь позвонить какому-нибудь гроссмейстеру и через час уже быть у него и играть в шахматы. В Крыму это невозможно», — заявил шахматист.

Карякин также поблагодарил Российскую шахматную федерацию, которая создала условия для его занятий с сильными тренерами.

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Напомним, что в марте Комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (FIDE) отстранила Карякина на полгода из-за его открытого письма на имя Владимира Путина. Позднее шахматист заявил, что создаст альтернативу FIDE, которая лишила россиян и белорусов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран.

Шахматы,Видео,Сергей Карякин,Владимир Путин,ФИДЕ,
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