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3 часа назад

Британские консерваторы не верят в победу Сунака на выборах премьера

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Фаворит избирательной гонки в Британии экс-глава минфина Риши Сунак в случае выхода в финальный раунд выборов премьера, вероятно, проиграет любому из трех своих возможных соперников, следует из данных опроса членов консервативной партии, проведенного компанией Yougov.

Британские консерваторы не верят в победу Сунака на выборах премьера
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Сунак, по-видимому, выйдет в финальный этап голосования, где ему будет противостоять еще один кандидат. Сейчас за роль финалистов помимо Сунака борются еще три кандидата – глава МИД Лиз Трасс, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок, сообщает РИА «Новости».

Несмотря на лидирующие показатели Сунака на данный момент, опрос показал, что в финале он, вероятно, проиграет любой из этих трех кандидаток.

Так, Трасс он проигрывает в соотношении 35% к 54%, Мордонт – 37% к 51%, а Баденок – 34% к 56%.

Напомним, в четвертый тур выборов британского премьера прошли четверо претендентов: экс-глава минфина Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.

Действующий премьер-министр Британии Борис Джонсон согласился уйти в отставку. Он будет выполнять обязанности премьера, пока не будет выбран новый. Глава британского Минобороны Бен Уоллес, которого считали одним из претендентов на кресло премьера страны, заявил об отказе от борьбы за эту должность.

Шахматы,Риши Сунак,Бен Уоллес,Борис Джонсон,
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