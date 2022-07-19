Британские консерваторы не верят в победу Сунака на выборах премьера

Фаворит избирательной гонки в Британии экс-глава минфина Риши Сунак в случае выхода в финальный раунд выборов премьера, вероятно, проиграет любому из трех своих возможных соперников, следует из данных опроса членов консервативной партии, проведенного компанией Yougov.

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

Сунак, по-видимому, выйдет в финальный этап голосования, где ему будет противостоять еще один кандидат. Сейчас за роль финалистов помимо Сунака борются еще три кандидата – глава МИД Лиз Трасс, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок, сообщает РИА «Новости».

Несмотря на лидирующие показатели Сунака на данный момент, опрос показал, что в финале он, вероятно, проиграет любой из этих трех кандидаток.

Так, Трасс он проигрывает в соотношении 35% к 54%, Мордонт – 37% к 51%, а Баденок – 34% к 56%.

Напомним, в четвертый тур выборов британского премьера прошли четверо претендентов: экс-глава минфина Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.