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1 час назад

В ФИДЕ высказались о наказании для Карлсена за отказ играть с Непомнящим

Lenta.ruиещё 4

Глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о решении норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена не играть за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим. Его слова приводит РИА Новости.

В ФИДЕ высказались о наказании для Карлсена за отказ играть с Непомнящим
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дворкович отметил, что с уважением относится к позиции норвежского шахматиста. Он заверил, что отказ играть с россиянином не повлечет за собой никакого наказания.

«Санкций нет и быть не может, так как никакие правила нарушены не были», — подытожил он.

Ранее стало известно, что Карлсен отказался защищать титул чемпиона мира в матче с Непомнящим. Согласно регламенту соревнований, соперником россиянина должен стать китайский шахматист Дин Лижэнь.

Непомнящий получил право играть за шахматную корону благодаря победе на турнире претендентов. 3 июля россиянин добился досрочной победы в соревнованиях. Лижэнь показал второй результат.

В декабре 2021-го Карлсен обыграл Непомнящего в матче за звание чемпиона мира. Норвежец одержал победу со счетом 7,5:3,5.

Шахматы,Дин Лижэнь,Ян Непомнящий,Аркадий Дворкович,ФИДЕ,
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