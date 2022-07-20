В ФИДЕ высказались о наказании для Карлсена за отказ играть с Непомнящим

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Дворкович отметил, что с уважением относится к позиции норвежского шахматиста. Он заверил, что отказ играть с россиянином не повлечет за собой никакого наказания.

«Санкций нет и быть не может, так как никакие правила нарушены не были», — подытожил он.

Ранее стало известно, что Карлсен отказался защищать титул чемпиона мира в матче с Непомнящим. Согласно регламенту соревнований, соперником россиянина должен стать китайский шахматист Дин Лижэнь.

Непомнящий получил право играть за шахматную корону благодаря победе на турнире претендентов. 3 июля россиянин добился досрочной победы в соревнованиях. Лижэнь показал второй результат.