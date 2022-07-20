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2 часа назад

Магнус Карлсен решил отказаться от матча за звание чемпиона мира по шахматам

Чемпионат.comиещё 36

Норвежский шахматист, действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен решил отказаться от матча за звание чемпиона мира.

Чемпион мира по шахматам Карлсен отказался играть с Яном Непомнящим
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Он должен был защищать титул чемпиона мира против Яна Непомнящего в начале 2023 года, но теперь решил отказаться от поединка. Это сообщается в видеоподкасте «Эффект Магнуса», опубликованном 20 июля его спонсором, где его друг Магнус Барстад берет интервью. В интервью Карлсен заявил, что у него нет мотивации играть еще один матч Кубка мира.

В подкасте он не исключает возможности вернуться на чемпионат мира по классическим шахматам позже. Он также ясно дает понять, что продолжит полноценно заниматься шахматами, но не на чемпионате мира.

Если Карлсен отказывается от матча за звание чемпиона мира, то россиянин Ян Непомнящий будет играть за титул с Дин Лижэнем.

Шахматы,Магнус Карлсен,Ян Непомнящий,
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