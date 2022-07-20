Чемпион мира по шахматам Карлсен отказался играть с Яном Непомнящим

Норвежский шахматист, действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен решил отказаться от матча за звание чемпиона мира.

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Он должен был защищать титул чемпиона мира против Яна Непомнящего в начале 2023 года, но теперь решил отказаться от поединка. Это сообщается в видеоподкасте «Эффект Магнуса», опубликованном 20 июля его спонсором, где его друг Магнус Барстад берет интервью. В интервью Карлсен заявил, что у него нет мотивации играть еще один матч Кубка мира.

В подкасте он не исключает возможности вернуться на чемпионат мира по классическим шахматам позже. Он также ясно дает понять, что продолжит полноценно заниматься шахматами, но не на чемпионате мира.