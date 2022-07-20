В Совете Федерации призвали ФИДЕ отобрать корону у Карлсена

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал новость о том, что действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен отказался от матча за корону с россиянином Яном Непомнящим, выигравшим турнир претендентов.

Фото: FIDE FIDE

«В своё время, когда Роберт Фишер в ранге чемпиона мира по шахматам отказался играть матч с победителем турнира претендентов Анатолием Карповым, ФИДЕ лишила его звания чемпиона мира и объявила нашего гроссмейстера новым шахма

По этой логике Магнус Карлсен должен быть лишён шахматной короны и новым чемпионом мира должен быть объявлен российский гроссмейстер Ян Непомнящий. Разве это не справедливо?» — написал Джабаров в своём телеграм-канале.