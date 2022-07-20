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2 часа назад

Карлсен об отказе играть с Непомнящим: «Я говорил с ФИДЕ и с Яном. Вывод очень простой: у меня нет мотивации играть еще один матч»

Sports.ru

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен объяснил решение отказаться от матча за шахматную корону против россиянина Яна Непомнящего.

Чемпион мира по шахматам объяснил, почему не хочет играть с Непомнящим
Фото: Sports.ruSports.ru

«Я общался с людьми из своей команды, говорил с ФИДЕ и с Яном. И да, вывод очень простой: у меня нет мотивации играть еще один матч. Просто чувствую, что не так много получу от этого. Не особо доволен этим, но, хотя я уверен, что матч был бы интересен в силу исторических причин и тому подобного, у меня нет никакого желания играть, и я просто не выйду на матч.

Как многим известно, я был в Мадриде на завершении турнира претендентов. После него я согласился встретиться с Дворковичем и Сутовским из ФИДЕ (президентом и гендиректором организации – Sports.ru) – для небольшого обсуждения. У меня не было никаких требований или предложений для этой встречи. Но у них было несколько.

Суть заключалась в том, что я приду и скажу об отказе защищать титул в следующем матче, и у нас состоялась небольшая дискуссия. У них было несколько предложений – некоторые из них мне понравились, некоторые нет», – рассказал Карлсен.

В прошлом году Непомнящий и Карлсен уже играли в матче за звание чемпиона мира. Россиянин уступил норвежцу со счетом 3,5:7,5.

Шахматы,Магнус Карлсен,Ян Непомнящий,ФИДЕ,
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