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1 час назад

Тренер Непомнящего назвал решение Карлсена шокирующим для россиянина

Матч ТВ

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий был готов к матчу за мировую шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена, заявил «Матч ТВ» личный тренер россиянина Владимир Поткин.

Тренер Яна Непомнящего рассказал о реакции игрока на отказ Карлсена
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Ранее в среду Карлсен сообщил, что не намерен играть с Непомнящим. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович сообщил «Матч ТВ», что соперником россиянина станет китайский гроссмейстер Дин Лижэнь.

— Мы все-таки ждали, что Магнус согласится сыграть матч, поэтому это решение для нас во многом шокирующее. Однако мы не могли не учитывать все заявления, которые он делал. Он действительно сильнейший шахматист мира, чемпион. Здесь в отличие от истории с Бобби Фишером, когда он перестал играть, Магнус продолжит все-таки выступать. В основе этого решения наверняка лежит отсутствие мотивации, это лишний раз говорит о том, что такой матч — это большое испытание, в том числе для чемпиона мира. Мы все ждали большого матча, Ян был к нему готов, — сказал Поткин.

— Какого решения вы ждете дальше?

— Думаю, что нужно действовать по регламенту. Если они озвучивали, что в этом матче может сыграть второй шахматист, который занял второе место в Турнире претендентов, то это Дин. Мы все знаем, как сильна китайская школа. Мы проводим много товарищеских матчей с ними, это даже не личностное противостояние, а противостояние школ.

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