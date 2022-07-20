Тренер Яна Непомнящего рассказал о реакции игрока на отказ Карлсена

— Мы все-таки ждали, что Магнус согласится сыграть матч, поэтому это решение для нас во многом шокирующее. Однако мы не могли не учитывать все заявления, которые он делал. Он действительно сильнейший шахматист мира, чемпион. Здесь в отличие от истории с Бобби Фишером, когда он перестал играть, Магнус продолжит все-таки выступать. В основе этого решения наверняка лежит отсутствие мотивации, это лишний раз говорит о том, что такой матч — это большое испытание, в том числе для чемпиона мира. Мы все ждали большого матча, Ян был к нему готов, — сказал Поткин.