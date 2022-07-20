Назван новый соперник Непомнящего в матче за мировую шахматную корону

Новым соперником российского гроссмейстера Яна Непомнящего в матче за мировую шахматную корону, согласно регламенту чемпионата мира, должен стать китайский шахматист Дин Лижэнь. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Китайский спортсмен, занявший второе место на турнире претендентов, должен заменить действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена. Последний отказался от защиты титула в матче против российского гроссмейстера.

Непомнящий завоевал право играть за шахматную корону благодаря победе на турнире претендентов. 3 июля россиянин добился досрочной победы в соревнованиях.