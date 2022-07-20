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2 часа назад

Назван новый соперник Непомнящего в матче за мировую шахматную корону

Lenta.ru

Новым соперником российского гроссмейстера Яна Непомнящего в матче за мировую шахматную корону, согласно регламенту чемпионата мира, должен стать китайский шахматист Дин Лижэнь. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Назван новый соперник Непомнящего в матче за мировую шахматную корону
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Китайский спортсмен, занявший второе место на турнире претендентов, должен заменить действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена. Последний отказался от защиты титула в матче против российского гроссмейстера.

Непомнящий завоевал право играть за шахматную корону благодаря победе на турнире претендентов. 3 июля россиянин добился досрочной победы в соревнованиях.

В декабре 2021-го Карлсен обыграл Непомнящего в матче за звание чемпиона мира. Норвежец одержал победу со счетом 7,5:3,5. Поражение российского гроссмейстера в решающем матче чемпионата мира стало крупнейшим с 1993 года.

Шахматы,Дин Лижэнь,Ян Непомнящий,
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