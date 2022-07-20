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1 час назад

Чемпион мира по шахматам Карлсен не будет играть с россиянином Непомнящим

Никита Бородкин

Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен заявил, что не будет играть в матче за мировую шахматную корону с Яном Непомнящим. Как сообщает РИА Новости, действующий обладатель титула встретился с руководством Международной шахматной федерации (FIDE) после окончания турнира претендентов.

Чемпион мира по шахматам отказался играть с россиянином
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня не было ни требований, ни предложений — я был там, чтобы сказать им, что не буду защищать титул. У нас была небольшая дискуссия. Они пришли с несколькими предложениями. Некоторые из них мне понравились, некоторые — нет. Однако мое решение остается в силе. Решение меня устраивает», — заявил Карлсен.

Магнус добавил, что у него нет мотивации играть еще одну игру на первенство мира и он говорил об этом с Непомнящим.

Напомним, что чемпион мира объявил о своем решении сегодня, 20 июля, в Международный день шахмат. 31-летний спортсмен не исключил, что когда-нибудь в будущем вновь поборется за титул. Также он отметил, что продолжит выступать на других турнирах.

Шахматы,Магнус Карлсен,Ян Непомнящий,ФИДЕ,
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