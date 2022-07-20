Чемпион мира по шахматам отказался играть с россиянином

Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен заявил, что не будет играть в матче за мировую шахматную корону с Яном Непомнящим. Как сообщает РИА Новости, действующий обладатель титула встретился с руководством Международной шахматной федерации (FIDE) после окончания турнира претендентов.
«У меня не было ни требований, ни предложений — я был там, чтобы сказать им, что не буду защищать титул. У нас была небольшая дискуссия. Они пришли с несколькими предложениями. Некоторые из них мне понравились, некоторые — нет. Однако мое решение остается в силе. Решение меня устраивает», — заявил Карлсен.
Магнус добавил, что у него нет мотивации играть еще одну игру на первенство мира и он говорил об этом с Непомнящим.
Напомним, что чемпион мира объявил о своем решении сегодня, 20 июля, в Международный день шахмат. 31-летний спортсмен не исключил, что когда-нибудь в будущем вновь поборется за титул. Также он отметил, что продолжит выступать на других турнирах.