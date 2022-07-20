Чемпион мира по шахматам отказался играть с россиянином

«У меня не было ни требований, ни предложений — я был там, чтобы сказать им, что не буду защищать титул. У нас была небольшая дискуссия. Они пришли с несколькими предложениями. Некоторые из них мне понравились, некоторые — нет. Однако мое решение остается в силе. Решение меня устраивает», — заявил Карлсен.