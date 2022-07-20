Непомнящий отреагировал на отказ Карлсена играть с ним

Непомнящий во второй раз подряд выиграл Турнир претендентов. В конце 2021 года он уже играл матч с Карлсеном и действующий чемпион мира защитил титул. Уже тогда Карлсен заявил, что вряд ли примет участие в следующем аналогичном матче.