Завершился международный шахматный форум Moscow Open 2022

Международный шахматный форум Moscow Open 2022 завершился во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Об этом сообщили в пресс-службе турнира в среду, 20 июля.
В недельном турнире приняли участие тысяча шахматистов из восьми стран. На форуме было представлено 68 регионов России, а в детском этапе Кубка России участвовали 550 шахматистов, в мужском — 272, в женском — 79.
Кроме того, в рамках форума впервые проводился турнир звезд, победителем которого стал чемпион мира по блицу и рапиду Сергей Карякин. На этапе женского Кубка России победителем стала Баира Кованова (Саратовская область), показав результат восемь очков из девяти и опередив на одно очко основных конкуренток.
В этот же день состоялся турнир среди журналистов, в котором приняли участие 16 журналистов из ведущих российских СМИ, пишет агентство городских новостей «Москва».
До этого москвичам рассказали, где поиграть в шахматы. Так, шахматно-шашечный клуб открыт в 6-м Лучевом просеке парка «Сокольники». Здесь можно научиться игре, сыграть с друзьями в специальной зоне, а также сюда можно привести детей для обучения.