Завершился международный шахматный форум Moscow Open 2022

Международный шахматный форум Moscow Open 2022 завершился во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Об этом сообщили в пресс-службе турнира в среду, 20 июля.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

В недельном турнире приняли участие тысяча шахматистов из восьми стран. На форуме было представлено 68 регионов России, а в детском этапе Кубка России участвовали 550 шахматистов, в мужском — 272, в женском — 79.

Кроме того, в рамках форума впервые проводился турнир звезд, победителем которого стал чемпион мира по блицу и рапиду Сергей Карякин. На этапе женского Кубка России победителем стала Баира Кованова (Саратовская область), показав результат восемь очков из девяти и опередив на одно очко основных конкуренток.

В этот же день состоялся турнир среди журналистов, в котором приняли участие 16 журналистов из ведущих российских СМИ, пишет агентство городских новостей «Москва».