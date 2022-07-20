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51 минуту назад

Международный шахматный форум Moscow Open 2022 завершился

Вечерняя Москваиещё 1

Международный шахматный форум Moscow Open 2022 завершился во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Об этом сообщили в пресс-службе турнира в среду, 20 июля.

Завершился международный шахматный форум Moscow Open 2022
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В недельном турнире приняли участие тысяча шахматистов из восьми стран. На форуме было представлено 68 регионов России, а в детском этапе Кубка России участвовали 550 шахматистов, в мужском — 272, в женском — 79.

Кроме того, в рамках форума впервые проводился турнир звезд, победителем которого стал чемпион мира по блицу и рапиду Сергей Карякин. На этапе женского Кубка России победителем стала Баира Кованова (Саратовская область), показав результат восемь очков из девяти и опередив на одно очко основных конкуренток.

В этот же день состоялся турнир среди журналистов, в котором приняли участие 16 журналистов из ведущих российских СМИ, пишет агентство городских новостей «Москва».

До этого москвичам рассказали, где поиграть в шахматы. Так, шахматно-шашечный клуб открыт в 6-м Лучевом просеке парка «Сокольники». Здесь можно научиться игре, сыграть с друзьями в специальной зоне, а также сюда можно привести детей для обучения.

Шахматы,Баира Кованова,Ирина Винер,Сергей Карякин,
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