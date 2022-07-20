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2 часа назад

Непомнящий отреагировал на отказ Карлсена играть с ним

Илья Родин

Российский шахматист Ян Непомнящий заявил, что расстроен отказом действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена провести матч за шахматную корону. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на портал Chess24.

Непомнящий отреагировал на отказ Карлсена играть с ним
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что Непомнящий в 2022 году второй раз подряд занял первое место на Турнире претендентов. В конце 2021 года он попытался также получить титул чемпиона мира, но победить Карлсена ему не удалось.

Российский гроссмейстер пояснил, что несколько обижен и опечален отказом норвежца от нового матча. Он предположил, что известный шахматист «чувствовал себя заложником всей этой ситуации».

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Титулованный гроссмейстер Сергей Карякин в интервью изданию «Спорт-экспресс» раскритиковал решение Карлсена. Он отметил, что в шахматном мире есть свои, особые правила, которые недопустимо нарушать.

Шахматы,Ян Непомнящий,Сергей Карякин,
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