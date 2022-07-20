Непомнящий отреагировал на отказ Карлсена играть с ним

Российский шахматист Ян Непомнящий заявил, что расстроен отказом действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена провести матч за шахматную корону. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на портал Chess24.

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Отмечается, что Непомнящий в 2022 году второй раз подряд занял первое место на Турнире претендентов. В конце 2021 года он попытался также получить титул чемпиона мира, но победить Карлсена ему не удалось.

Российский гроссмейстер пояснил, что несколько обижен и опечален отказом норвежца от нового матча. Он предположил, что известный шахматист «чувствовал себя заложником всей этой ситуации».