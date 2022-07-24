Россиянин Непомнящий занял пятое место на этапе Grand Chess Tour

Российский шахматист Ян Непомнящий занял пятое место по итогам третьего этапа серии Grand Chess Tour. Соревнования проходили в хорватском Загребе.

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В заключительный день соревнований Непомнящий провел девять партий блица. Сначала россиянин черными фигурами обыграл американца Леньера Домингеса Переса, затем белыми уступил французу Максиму Вашье-Лаграву, черными одержал победу на хорватом Иваном Саричем и азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, белыми уступил представителю Франции Алирезу Фирудже, черными проиграл действующему чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену, белыми оказался сильнее представителя Нидерландов Йордена ван Фореста, черными сыграл вничью с болгарином Веселином Топаловым и белыми победил американца Уэсли Со.

По итогам 27 партий победу на этапе одержал Карлсен, набравший 22,5 очка. Вторым стал Фируджа (22), третьим - Вашье-Лаграв (22), четвертым - Со (21), пятым - Непомнящий (21). Ранее россиянин набрал девять очков из 18 возможных в быстрых шахматах (рапиде), где за победу в партии игроки получали два очка, а за ничью - одно, а также 6,5 очков в первых девяти партиях блица, где игроки получают одно очко, за ничью - 0,5.