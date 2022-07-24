Школьник из Подмосковья обыграл чемпиона мира по шахматам

Чемпиона мира по шахматам Сергея Карякина обыграл 14-летний подросток. Об итогах прошедшего в Одинцове шахматного турнира на Кубок Карякина рассказал в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Фото: Telegram-канал «Воробьёв LIVE» Telegram-канал «Воробьёв LIVE»

«Это первое подобное соревнование у нас в Подмосковье. Надеюсь, что турнир станет доброй традицией. Он собрал порядка 120 участников: как профессионалов, так и любителей. Большинство — ребята до 17 лет», — сообщил губернатор.

По словам Воробьева, сам Карякин провел сеанс одновременной игры. «Обыграть его смог школьник из Сергиева Посада Виталий Лихоборов, еще двое — Александр Ананьев из Пушкино и Варвара Чекан из Люберец — завершили партии вничью», — написал он.