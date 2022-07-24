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39 минут назад

Школьник из Подмосковья обыграл чемпиона мира по шахматам

Мослента

Чемпиона мира по шахматам Сергея Карякина обыграл 14-летний подросток. Об итогах прошедшего в Одинцове шахматного турнира на Кубок Карякина рассказал в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Школьник из Подмосковья обыграл чемпиона мира по шахматам
Фото:  Telegram-канал «Воробьёв LIVE» Telegram-канал «Воробьёв LIVE»

«Это первое подобное соревнование у нас в Подмосковье. Надеюсь, что турнир станет доброй традицией. Он собрал порядка 120 участников: как профессионалов, так и любителей. Большинство — ребята до 17 лет», — сообщил губернатор.

По словам Воробьева, сам Карякин провел сеанс одновременной игры. «Обыграть его смог школьник из Сергиева Посада Виталий Лихоборов, еще двое — Александр Ананьев из Пушкино и Варвара Чекан из Люберец — завершили партии вничью», — написал он.

Ранее девятилетняя школьница удивила жителей подмосковного города Дзержинский. В рамках патриотической акции «Рекорд Победы» девочка отжалась 101 раз за один подход и обыграла участников соревнования разных возрастов.

Шахматы,Александр Ананьев,Сергей Карякин,Андрей Воробьев,
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