Школьник из Подмосковья обыграл чемпиона мира по шахматам

Чемпиона мира по шахматам Сергея Карякина обыграл 14-летний подросток. Об итогах прошедшего в Одинцове шахматного турнира на Кубок Карякина рассказал в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Это первое подобное соревнование у нас в Подмосковье. Надеюсь, что турнир станет доброй традицией. Он собрал порядка 120 участников: как профессионалов, так и любителей. Большинство — ребята до 17 лет», — сообщил губернатор.
По словам Воробьева, сам Карякин провел сеанс одновременной игры. «Обыграть его смог школьник из Сергиева Посада Виталий Лихоборов, еще двое — Александр Ананьев из Пушкино и Варвара Чекан из Люберец — завершили партии вничью», — написал он.
Ранее девятилетняя школьница удивила жителей подмосковного города Дзержинский. В рамках патриотической акции «Рекорд Победы» девочка отжалась 101 раз за один подход и обыграла участников соревнования разных возрастов.