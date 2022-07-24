ECU продлила отстранение федерации шахмат России

Генеральная ассамблея Европейского шахматного союза (ECU) большинством голосов продлила отстранение федераций шахмат России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

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Генеральная ассамблея проходила в Салониках (Греция). За продление ограничений проголосовали 37 делегатов, двое выступили против, пятеро воздержались, еще шесть не участвовали.

Россиянам и белорусам разрешено выступать под флагом Международной шахматной федерации (FIDE) или другой национальной федерации.