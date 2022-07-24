"Нас не колышет": Карпов об отстранении российских шахматистов

Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов посоветовал россиянам не волноваться из-за антироссийской политики Европейского шахматного союза (ECU). Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что функционеры ECU в воскресенье, 24 июля, продлили срок действия постановления об отстранении российской и белорусской шахматных федераций от соревнований. Сборным стран также запрещается участвовать в мероприятиях.

Анатолий Карпов пояснил, что шахматисты России покинули европейскую организацию. Он был против этого решения, но большинство гроссмейстеров отдали свои голоса за то, чтобы выйти из ECU. Соответственно, громкие заявления западных спортивных чиновников не должны волновать россиян.

«Я голосовал против выхода из европейской конфедерации, но большинством голосов было принято решение, что из европейской мы уходим, поэтому их голосование нас не очень колышет», - заявил Карпов.

Чемпион мира уточнил, что российские спортсмены подали заявку в Азиатскую шахматную федерацию. Он подчеркнул, что Россия, также как Казахстан и Турция, имеет право быть одновременно в азиатской и европейской организациях.