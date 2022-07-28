Пакистан решил бойкотировать Всемирную шахматную олимпиаду

Пакистан принял решение бойкотировать Всемирную шахматную олимпиаду, которая открывается в четверг в индийском городе Ченнаи. Об этом в четверг телеканалу "Джео-ТВ" сообщил официальный представитель МИД Пакистана Асим Ифтихар.
Он отметил, что пакистанская команда уже готовилась принять участие в турнире, но было принято решение отказаться от игр, поскольку Исламабад обвинил Нью-Дели в попытке "политизировать шахматную олимпиаду". Недовольство пакистанской стороны вызвал тот факт, что эстафета олимпийского огня, которая прошла по ряду штатов и территорий Индии, также прошла через союзную территорию Джамму и Кашмир, которая является предметом спора между двумя соседними государствами.
"К сожалению, Индия решила политизировать это престижное международное спортивное мероприятие, запустив эстафету огня через незаконно оккупированный Индией Джамму и Кашмир" - сказал Ифтихар.
Представитель пакистанского МИД назвал эстафету "полным игнорированием" спорного статуса Кашмира.
Территория Кашмира остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в Кашмире нет государственной границы: его разделяет линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны. Нью-Дели обвиняет соседний Пакистан в поддержке экстремистов, Исламабад отвергает эти обвинения.