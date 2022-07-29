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1 час назад

«Как бродяги без Родины!» Казахстан вышел на открытие шахматной Олимпиады без флага

Чемпионат.comиещё 1

Сборная Казахстана приняла участие в церемонии открытия Всемирной шахматной олимпиады в Ченнае (Индия) без государственного флага. Об этом в своих социальных сетях рассказала Лиана Танжарикова, мать шахматистки сборной Казахстана Бибисары Асаубаевой.

«Как бродяги без Родины!» - спортсменам из Казахстана не выдали флаги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня весь мир наблюдал нашу сборную, которая на Олимпийских играх шла без знамени, как бродяги без Родины! Руководство Казахстанской федерации шахмат, не обеспечив сборную государственным флагом, проявило неуважение ко всему народу Казахстана. И, что бы за этим ни стояло, КФШ должна ответить», — написала Танжарикова.

В 2021 году Всемирная шахматная олимпиада прошла в онлайн-формате. Победу одержала Россия, вторыми стали США, третье место поделили Китай и Индия.

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