«Как бродяги без Родины!» - спортсменам из Казахстана не выдали флаги

«Сегодня весь мир наблюдал нашу сборную, которая на Олимпийских играх шла без знамени, как бродяги без Родины! Руководство Казахстанской федерации шахмат, не обеспечив сборную государственным флагом, проявило неуважение ко всему народу Казахстана. И, что бы за этим ни стояло, КФШ должна ответить», — написала Танжарикова.