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1 час назад

Карпов объяснил отказ гроссмейстера Карлсена от чемпионского матча жаждой денег

Газета.Ru

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов считает, что матч за шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем может не состояться.

Карпов объяснил отказ Карлсена от чемпионского матча
Фото: Kamran Jebreili/APKamran Jebreili/AP

«Я не уверен, что Ян и Динь будут играть. Мне кажется, Карлсен вспомнил историю Фишера и играет на нервах у мира. Думаю, он хочет больше денег. Илюмжинов (бывший президент FIDE — прим. «Газета.Ru») же очень низко опустил призовые планки, притом что доллар ослаб», — приводит слова Карпова ТАСС.

20 июля стало известно, что действующий чемпион мира Магнус Карлсен отказался играть за шахматную корону против Непомнящего, который досрочно стал победителем турнира претендентов — 2022. Второе место занял Лижень, третье – азербайджанец Теймур Раджабов. Норвежец хотел изменения правил в матче за чемпионство. По его словам, он не видит для себя мотивации сражаться с Яном второй раз подряд. В 2021 году Непомнящий уже боролся с ним за корону и потерпел поражение. Также он изъявлял желание встретиться в поединке за шахматную корону с представителем Франции Алирезом Фируджей.

Шахматы,Теймур Раджабов,Магнус Карлсен,Ян Непомнящий,Анатолий Карпов,ФИДЕ,
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