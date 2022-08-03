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1 час назад

Анатолий Карпов: «Я не уверен, что Непомнящий и Лижэнь будут играть. Думаю, Карлсен хочет больше денег»

Sports.ru

12-й чемпион мира Анатолий Карпов оценил шансы россиянина Яна Непомнящего в предстоящем матче с китайцем Дин Лижэнем за шахматную корону.

Анатолий Карпов: «Думаю, Карлсен хочет больше денег»
Фото: Sports.ruSports.ru

Ранее действующий чемпион Магнус Карлсен отказался защищать титул, объяснив это отсутствием мотивации.

«По-шахматному, [шансы] есть. Психологически он должен преодолеть проблему своего предыдущего поражения, а я не уверен, что ему это удастся», – сказал Карпов.

«Я не уверен, что Ян и Дин будут играть. Мне кажется, Карлсен вспомнил историю Фишера и играет на нервах у мира. Думаю, он хочет больше денег. Илюмжинов (бывший президент Международной шахматной федерации, ФИДЕ – Sports.ru) же очень низко опустил призовые планки, притом что доллар ослаб.

Например, призовой фонд моего несыгранного матча с Фишером был $5 млн, а это 1975 год. Огромные деньги. Сейчас это $30-40 млн. С Каспаровым у нас максимальный призовой фонд был $3,5 млн – это 1990-й год. А сейчас – $2 млн.

Сейчас не Илюмжинов, а Дворкович, и что-то меняется в лучшую сторону, но натворили очень много», – заявил Карпов.

«Дворкович изберется [президентом ФИДЕ]. Если только его раньше не внесут в санкционный список. Тогда все – он не сможет руководить. Если санкционный список, то федерация будет под угрозой закрытия счетов в банке. Но шансов у соперников [на выборах] нет. Дворкович выиграет без вопросов», – отметил 12-й чемпион мира.

Шахматы,Магнус Карлсен,Анатолий Карпов,ФИДЕ,
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