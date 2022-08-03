Анатолий Карпов: «Думаю, Карлсен хочет больше денег»

«По-шахматному, [шансы] есть. Психологически он должен преодолеть проблему своего предыдущего поражения, а я не уверен, что ему это удастся», – сказал Карпов.



«Я не уверен, что Ян и Дин будут играть. Мне кажется, Карлсен вспомнил историю Фишера и играет на нервах у мира. Думаю, он хочет больше денег. Илюмжинов (бывший президент Международной шахматной федерации, ФИДЕ – Sports.ru) же очень низко опустил призовые планки, притом что доллар ослаб.



Например, призовой фонд моего несыгранного матча с Фишером был $5 млн, а это 1975 год. Огромные деньги. Сейчас это $30-40 млн. С Каспаровым у нас максимальный призовой фонд был $3,5 млн – это 1990-й год. А сейчас – $2 млн.



Сейчас не Илюмжинов, а Дворкович, и что-то меняется в лучшую сторону, но натворили очень много», – заявил Карпов.



«Дворкович изберется [президентом ФИДЕ]. Если только его раньше не внесут в санкционный список. Тогда все – он не сможет руководить. Если санкционный список, то федерация будет под угрозой закрытия счетов в банке. Но шансов у соперников [на выборах] нет. Дворкович выиграет без вопросов», – отметил 12-й чемпион мира.