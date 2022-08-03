«Леопольд, выходи!» - Непомнящий об отказе Карлсена

«Что Магнус может отказаться играть матч, говорили давно. Я старался не погружаться в это: на время турнира претендентов удалил все игры и соцсети, почти не читал новостные ленты. Но все равно информация долетала.



На удивление, это вообще не отвлекало. Возможно, опыт прошлого претендентского турнира и матча помогает: я стал спокойнее. Я не могу на это повлиять, какой смысл об этом париться? Не могу же я ему сказать: «Леопольд, выходи!» Это его жизнь, его решение. В чем-то я его даже понимаю.



Магнус же действительно всем все доказал. Не стоит забывать, какие гигантские нагрузки испытывают шахматисты при подготовке к матчу. Это очень тяжело, скучно и однообразно. Возможно, Магнус решил, что нет смысла снова выкидывать несколько месяцев из жизни.



Очередная подготовка ничего ему не даст. У него ситуация одна, у меня — другая, так бывает. После Мадрида мы немного переписывались. Но в целом, ничего нового по сравнению с тем, что появлялось в прессе, он мне не сообщил.



Будет ли теперь победитель матча «полноценным» чемпионом мира? Конечно. Победитель матча станет чемпионом мира, а Магнус останется лидером мирового рейтинга.



Естественно, всем проще, когда чемпион мира и сильнейший шахматист мира — это один и тот же человек. Но поскольку у нас есть объективная рейтинг-система FIDE, Магнус имеет возможность, даже отказавшись от звания, сохранить статус сильнейшего.



Это не очень полезно для имиджа шахмат, может породить соблазн создавать альтернативные ассоциации, чего, надеюсь, не произойдет. Преемственность матчей за шахматную корону уходит корнями в XIX век, этим стоит дорожить.



Но в данный момент все это — не моя проблема. Победитель нашего матча с Лижэнем станет чемпионом мира. Об остальном подумаю позже», – отметил Непомнящий.