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23 часа назад

«Большой удар по имиджу». Греческий шахматист — о возможном допуске россиян на турниры

Чемпионат.comиещё 7

Греческий шахматист Георгиос Мастрокукос отреагировал на пост украинского гроссмейстера Андрея Волокитина о предстоящих выборах президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Действующий глава организации, россиянин Аркадий Дворкович, поборется за пост президента. «Неважно, что будет 7 августа. Дворкович победит, все это знают. Дело не в том, нравится нам Дворкович или нет. Нужно быть реалистами. Действительно важным днём стоит считать 8 августа, когда ФИДЕ вынесет решение о допуске россиян до шахматных турниров. Если это случится, то это будет большой удар по имиджу шахматного мира», — ответил Мастрокукос в соцсетях.

Помимо Дворковича, на пост главы ФИДЕ претендуют украинец Андрей Баришполец, белорус Иналбек Шерипов и француз Бахар Куатли.

Выборы президента организации будут проходить 7 августа 2022 года. Они пройдут на Генассамблее ФИДЕ в Ченнаи (Индия). Все члены федерации, представленные в генассамблее, будут иметь один голос.

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