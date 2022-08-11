Российский гроссмейстер будет выступать под флагом США

Российский гроссмейстер Григорий Опарин будет выступать под флагом США, а его фамилия фигурирует в трансферных списках Международной шахматной федерации (FIDE).

Фото: ruchess.ru ruchess.ru

В данный момент Опарин занимает 55-е место в рейтинге FIDE, имея в активе 2683 балла.

FIDE ранее приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами национальных и международной федераций.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин 21 марта по решению комиссии по этике и дисциплине FIDE был отстранен на полгода из-за своего открытого письма на имя Владимира Путина. Позже шахматист заявил, что создаст новую организацию в качестве альтернативы FIDE.