Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+24° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Российский гроссмейстер Опарин будет выступать под флагом США

Газета.Ruиещё 3

Российский гроссмейстер Григорий Опарин будет выступать под флагом США, а его фамилия фигурирует в трансферных списках Международной шахматной федерации (FIDE).

Российский гроссмейстер будет выступать под флагом США
Фото: ruchess.ruruchess.ru

В данный момент Опарин занимает 55-е место в рейтинге FIDE, имея в активе 2683 балла.

FIDE ранее приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами национальных и международной федераций.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин 21 марта по решению комиссии по этике и дисциплине FIDE был отстранен на полгода из-за своего открытого письма на имя Владимира Путина. Позже шахматист заявил, что создаст новую организацию в качестве альтернативы FIDE.

Путин лишил гражданства биатлонистку Лидию Жураускайте

Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Свищев призвал Аркадия Дворковича, переизбранного на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE), убрать политику из мировых шахмат.

Шахматы,Григорий Опарин,Дмитрий Свищев,Сергей Карякин,Аркадий Дворкович,Владимир Путин,ФИДЕ,Госдума,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители