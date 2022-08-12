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52 минуты назад

Сергею Карякину вручили государственную награду

Чемпионат.com

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин вручил российскому гроссмейстеру Сергею Карякину медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщает ТАСС.

Сергею Карякину вручили государственную награду
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Помимо Сергея Карякина, соответствующие награды вручили пловцам Михаилу Довгалюку и Александру Красных, гандболисткам Екатерине Ильиной, Ольге Фоминой, Елене Михайличенко и Анне Седойкиной, прыгуну в воду Виктору Минибаеву, баскетболистке Анастасии Логуновой и легкоатлетке Марии Гончаровой, выступающей в беге среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Напомним, ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила Сергея Карякина на шесть месяцев.

Шахматы,Анна Седойкина,Михаил Довгалюк,Александр Красных,Виктор Минибаев,Анастасия Логунова,Олег Матыцин,Ольга Фомина,Екатерина Ильина,Сергей Карякин,ФИДЕ,
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