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25 минут назад

Карякин ответил датскому шахматисту, который из-за его награды призвал исключить ФШР из FIDE

Газета.Ruиещё 1

Российский гроссмейстер Сергей Карякин ответил на призывы датского шахматиста Петера Хайне Нильсена исключить Федерацию шахмат России (ФШР) из Международной шахматной федерации (FIDE) из-за присвоения россиянину ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Карякин ответил датскому шахматисту на призыв исключить Россию из FIDE
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Вы уже начали готовиться к новой избирательной компании 2026 года?» — парировал Карякин под постом Нильсена в социальной сети.

Напомним, FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами ФШР/БШФ или FIDE.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин 21 марта по решению комиссии по этике и дисциплине FIDE был отстранен на полгода из-за своего открытого письма на имя Владимира Путина. Позже шахматист заявил, что создаст новую организацию в качестве альтернативы FIDE.

Кроме того, организация приняла решение прекратить спонсорские контракты с компаниями из санкционного списка из России и Белоруссии.

Россия также лишилась права проведения шахматной Олимпиады-2022, которая должна была пройти с 26 июля по 8 августа.

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