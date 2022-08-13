Карякин ответил датскому шахматисту на призыв исключить Россию из FIDE

Российский гроссмейстер Сергей Карякин ответил на призывы датского шахматиста Петера Хайне Нильсена исключить Федерацию шахмат России (ФШР) из Международной шахматной федерации (FIDE) из-за присвоения россиянину ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Вы уже начали готовиться к новой избирательной компании 2026 года?» — парировал Карякин под постом Нильсена в социальной сети.

Напомним, FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами ФШР/БШФ или FIDE.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин 21 марта по решению комиссии по этике и дисциплине FIDE был отстранен на полгода из-за своего открытого письма на имя Владимира Путина. Позже шахматист заявил, что создаст новую организацию в качестве альтернативы FIDE.

Кроме того, организация приняла решение прекратить спонсорские контракты с компаниями из санкционного списка из России и Белоруссии.