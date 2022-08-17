Карякин проведет сеанс одновременной игры на ВЭФ

Российский гроссмейстер Сергей Карякин проведет сеанс одновременной игры на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом он сообщил ТАСС в среду.
Шахматный турнир с участием международных гроссмейстеров пройдет с 5 по 8 сентября во Владивостоке. Ранее свое участие в нем ТАСС подтвердил Александр Грищук.
"На ВЭФ я планирую дать сеанс одновременной игры и принять участие в деловой программе форума. По поводу участия в шахматном турнире я еще не знаю - ведем переговоры", - сказал Карякин.
Восточный экономический форум - одна из крупнейших российских международных конференций. Проходит с 2015 года на острове Русский (Владивосток, Приморский край) на площадке Дальневосточного федерального университета.