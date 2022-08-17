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51 минуту назад

Шахматист Карякин проведет сеанс одновременной игры на Восточном экономическом форуме

ТАСС

Российский гроссмейстер Сергей Карякин проведет сеанс одновременной игры на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом он сообщил ТАСС в среду.

Карякин проведет сеанс одновременной игры на ВЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шахматный турнир с участием международных гроссмейстеров пройдет с 5 по 8 сентября во Владивостоке. Ранее свое участие в нем ТАСС подтвердил Александр Грищук.

"На ВЭФ я планирую дать сеанс одновременной игры и принять участие в деловой программе форума. По поводу участия в шахматном турнире я еще не знаю - ведем переговоры", - сказал Карякин.

Восточный экономический форум - одна из крупнейших российских международных конференций. Проходит с 2015 года на острове Русский (Владивосток, Приморский край) на площадке Дальневосточного федерального университета.

Шахматы,Александр Грищук,Андрей Карташов,Сергей Карякин,
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