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1 час назад

Гроссмейстер Карякин посетил Чечню и сыграл в шахматы с Кадыровым

Матч ТВ

Шахматист Сергей Карякин в своем Telegram канале сообщил, что посетил Чеченскую республику по приглашению главы региона Рамзана Кадырова.

Карякин посетил Чечню и сыграл в шахматы с Кадыровым
Фото: Карякин. Zа спорт!Карякин. Zа спорт!

Также республиканская Федерация шахмат совместно с Министерством спорта провела турнир, посвященный 71 ой годовщине со дня рождения первого президента Чеченской республики Ахмата Хаджи Кадырова.

— Вместе с Рамзаном Ахматовичем мы обменялись подарками, наградили чемпионов и сыграли дружескую партию между собой.

Затем я сыграл партию с победителем турнира Ахмадом Бимиевым, а строгим судьей выступил сам Президент Республики. Проявив щедрое гостеприимство, Рамзан Ахматович пригласил меня в свою резиденцию и лично за рулем довез до нее!

Там я отведал вкуснейшую местную кухню и мы долго обсуждали ситуацию в спорте, политике и не только. Рамзан Ахматович выразил заинтересованность в продолжении нашего сотрудничества! — написал Карякин.

Ранее Карякина наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Шахматы,Сергей Карякин,Рамзан Кадыров,
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