Карякин провел сеанс одновременной игры с жителями станицы Луганской

Чемпион мира по быстрым шахматам российский гроссмейстер Сергей Карякин провёл сеанс одновременной игры с жителями станицы в рамках фестиваля, приуроченного ко Дню Государственного флага Российской Федерации, сообщает пресс-служба Министерства культуры, спорта и молодёжи ЛНР.
«Шахматы объединяют самых разных людей разных религий, национальностей и убеждений. В шахматах есть одни правила, и все им следуют. И это очень здорово. Играйте в шахматы это круто», — сказал Карякин.
Сергей Карякин после игры наградил самых успешных шахматистов. День Государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа. К этому празднику приурочен фестиваль, который проходит на территории ЛНР с участием актёров кино и театра.