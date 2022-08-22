Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+23° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
1 час назад

Карякин провёл сеанс одновременной игры с жителями станицы Луганской

Чемпионат.com

Чемпион мира по быстрым шахматам российский гроссмейстер Сергей Карякин провёл сеанс одновременной игры с жителями станицы в рамках фестиваля, приуроченного ко Дню Государственного флага Российской Федерации, сообщает пресс-служба Министерства культуры, спорта и молодёжи ЛНР.

Карякин провел сеанс одновременной игры с жителями станицы Луганской
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Шахматы объединяют самых разных людей разных религий, национальностей и убеждений. В шахматах есть одни правила, и все им следуют. И это очень здорово. Играйте в шахматы это круто», — сказал Карякин.

Сергей Карякин после игры наградил самых успешных шахматистов. День Государственного флага Российской Федерации отмечается 22 августа. К этому празднику приурочен фестиваль, который проходит на территории ЛНР с участием актёров кино и театра.

Шахматы,Сергей Карякин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители