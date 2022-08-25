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1 час назад

Владимир Федосеев отобрался на чемпионат мира по шахматам Фишера

Чемпионат.com

Российский шахматист Владимир Федосеев примет участие во втором чемпионате мира Международной шахматной федерации (ФИДЕ) по шахматам Фишера, который пройдёт в Рейкьявике (Исландия) с 25 по 30 октября 2022 года. В финале квалификации россиянин обыграл канадца Эрика Хансена.

Владимир Федосеев отобрался на чемпионат мира по шахматам Фишера
Фото: Риа новостиРиа новости

В заключительном матче первого розыгрыша в 2019 году, проходившего в Норвегии, американский гроссмейстер Уэсли Со победил чемпиона по классическим шахматам Магнуса Карлсена. Владимир Федосеев остановился в четвертьфинале.

Шахматы Фишера вариант шахмат, предложенный легендарным Бобби Фишером, чемпионом мира по шахматам 1972-1975 годов. Правила игры такие же, как и в стандартных шахматах, но начальное положение фигур перемешивается случайным образом.

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