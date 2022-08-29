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38 минут назад

Карпов о санкциях против российских шахматистов: «То, что сейчас происходит – это серьезное нарушение прав»

Sports.ru

Ранее Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила россиян от командных турниров, однако они могут выступать в индивидуальных – в нейтральном статусе.

«То, что сейчас происходит – это серьезное нарушение прав» - Карпов
Фото: Sports.ruSports.ru

«Конечно, то, что сейчас происходит – запрещают российским спортсменам выступать под флагом и нет исполнения гимна – это серьезное нарушение прав. Когда звучит гимн страны – это дает огромный стимул побеждать. Это старая традиция, очень важная часть соревнований на европейском и мир

Шахматисты не поддались политическим уловкам, здравый смысл возобладал, но я ожидал большего. Дворкович (президент ФИДЕ – Sports.ru) должен поставить вопрос о невозможности принятия политических решений. Шахматисты всего мира живут шахматами и рады общению через них.

Дворкович мне рассказывал о давлении и что ФИДЕ должна была последовать рекомендации МОК (Международного олимпийского комитета), но рекомендация – это не приказ. Мы надеемся, что постепенно эти безобразия уберут из шахматного мира и шахматисты смогут спокойно играть.

Единственный раз по политическим причинам приостановили членство федерации ЮАР, у них были отдельные шахматные клубы для черных и белых, но южноафриканцы спокойно могли играть под своим флагом в личных соревнованиях, через год они исправились. Те решения, которые были приняты в этом году в шахматах, нормальный человек понять не может», – сказал Карпов.

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности

Шахматы,ФИДЕ,
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