Гроссмейстер Карлсен признался в обмане

Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен ответил на вопрос о своих футбольных предпочтениях.
— Мне всегда нравился Криштиану Роналду, но я всегда думал, что Месси лучше.
Я побывал на нескольких матчах в Мадриде. Однажды «Реал» решил сделать интервью со мной, и они собирались спросить меня, кто мой любимый игрок. Я сказал кого-то другого, кажется, это был Иско в тот момент, и они сказали: «Хорошо, дубль два, теперь ты говоришь Роналду». Так что для них это было очень важно, — сказал шахматист в подкасте Лекса Фридмана.
Криштиану Роналду лидирует по общему количеству забитых мячей. На счету 37-летнего футболиста 815 голов за клуб и страну по сравнению с 773 у Лионеля Месси. Аргентинец, однако, лидирует по количеству голевых передач — 369, в активе Роналду 253 результативные передачи.