Гроссмейстер Карлсен признался в обмане

— Мне всегда нравился Криштиану Роналду, но я всегда думал, что Месси лучше.



Я побывал на нескольких матчах в Мадриде. Однажды «Реал» решил сделать интервью со мной, и они собирались спросить меня, кто мой любимый игрок. Я сказал кого-то другого, кажется, это был Иско в тот момент, и они сказали: «Хорошо, дубль два, теперь ты говоришь Роналду». Так что для них это было очень важно, — сказал шахматист в подкасте Лекса Фридмана.