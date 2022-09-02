Россиянка выиграла чемпионат ФИДЕ по скоростным шахматам

Россиянка Екатерина Лагно стала победительницей женского онлайн-чемпионата по скоростным шахматам, проходившего на сайте Chess.com под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ). В финале Лагно обыграла экс-чемпиону мира Хоу Ифань из Китая со счётом 15:13.

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Отборочные соревнования прошли 24-27 мая. Основной турнир с участием 16 титулованных шахматисток стартовал 13 июня, его призовой фонд составил $ 70 тысяч.