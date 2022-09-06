Карлсен устроил скандал на крупном шахматном турнире

Чемпион мира проиграл аутсайдеру и обвинил того в читерстве.

Фото: FIDE.COM FIDE.COM

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен недавно отказался играть матч за титул чемпиона мира, но от доски не ушёл – в коммерческих турнирах самого высокого уровня он продолжил играть с большой охотой.

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Казалось бы, турнир Sinquefield Cup должен был стать очередной будничной схваткой топ-шахматистов. Однако там разразился грандиозный скандал. Магнус Карлсен проиграл Хансу Ниманну и на следующий день объявил о том, что снимается с турнира. При этом чемпион мира косвенно обвинил своего соперника в читерстве. На столь высоком уровне такого давно не было!

Что это было? Истерика Магнуса от бессилия или реальный обман?

Поражение от кучерявого аутсайдера

Турнир в Сент-Луисе собрал весь свет мирового шахматного мира. Карлсен, Непомнящий, Фируджа, Каруана, Вашье-Лаграв, Со, Аронян, Мамедьяров, а также Домингес и Ниманн. Состав просто мощнейший, иначе не сказать!

Карлсен начал турнирный путь с победы над Непомнящим, затем сыграл вничью с Ароняном, а в третьем туре потерпел сенсационное поражение от Ханса Ниманна, причём играя белыми фигурами! Магнус провёл не лучшую партию, не сумел прочувствовать тонкости эндшпиля, да ещё и в цейтноте оказался.

Результат неожиданный, поскольку Карлсен до этого не проигрывал более 50 партий в классику подряд, а Ниманн был слабейшим участником турнира, согласно рейтингу ФИДЕ – у Ханса перед стартом он был ниже 2700 пунктов. Да и вообще в последнее время кучерявого американца воспринимали как героя мемов. Всё дело в эпичном интервью, которое он дал в ходе турнира FTX Crypto Cup, где набрал 0 очков. На вопрос журналиста о своей игре он ответил: «Шахматы говорят сами за себя». После чего развернулся и ушёл.

Ниманн, впрочем, не лишён самоиронии. Обыграв Карлсена, он дал довольно необычный комментарий. «Должно быть, чемпиону мира стыдно проиграть такому идиоту, как я. Но это большая честь для меня. Я очень благодарен судьбе, что у меня есть возможность играть в шахматы на столь высоком уровне и воплощать в жизнь свои мечты. Несколько лет назад они почти угасли, но теперь, к счастью, воскресли. И это только начало», – заявил Ханс.

Магнус Карлсен самоиронию Ниманна точно не понял. И явно был расстроен поражением от игрока со столь низким рейтингом. Стоит отметить, что сейчас Магнус борется за достижение исторической отметки 2900, но поражение от американца отбросило его от этой цели на недели, а то и на месяцы.

Истерика или серьёзное обвинение?

А то, что дальше сделал норвежец, повергло всех в шок.

Перед стартом четвёртого круга турнира в Сент-Луисе чемпион мира объявил, что отказывается продолжать борьбу. К посту о снятии с турнира он добавил фразу известного футбольного тренера Жозе Моуриньо: «Если я заговорю, у меня будут проблемы», – намекавшего на нечестное судейство.

Прямых обвинений в сторону Ниманна Карлсен не высказал, но целая серия косвенных фактов и слухов наводит на мысли о грандиозном скандале.

Во-первых, в Сети появились слухи о том, что перед турниром в Сент-Луисе неизвестные взломали компьютер с дебютными наработками Магнуса.

Во-вторых, организаторы после заявления о снятии Карлсена с турнира усилили меры безопасности против мошенников: участников турнира более тщательно проверяют, чтобы они никак не могли смошенничать во время партий.

В-третьих, шахматный стример и участник Турнира претендентов – 2022 Хикару Накамура вспомнил, что Ниманна дважды банили на самом популярном в мире шахматном сайте, который сейчас заблокирован в России.

Сам Ниманн, узнав о снятии Магнуса, снова шутил. Радовался, что ему удалось победить Карлсена до того, как он уехал, и предполагал, что норвежец просто не хочет видеть, как человек, победивший его, будет выигрывать турнир.

Никаких прямых и конкретных комментариев касаемо читерства и судейства Ниманн, Карлсен и организаторы турнира в Сент-Луисе не давали. И атмосфера в шахматном сообществе остаётся напряжённой. Безусловно, читерство – это проблема в современных онлайн-шахматах, но на уровне оффлайн-турниров, в которых играют лучшие гроссмейстеры мира, такое происходит чуть ли не впервые после знаменитого скандала в матче Топалова и Крамника.

Далеко не все коллеги согласны с обвинениями Карлсена. Левон Аронян заметил, что молодых игроков всегда подозревают в обмане, когда они обыгрывают опытных чемпионов. А бразильский гроссмейстер Рафаэль Лейтао проанализировал победу Ниманна и заявил, что не нашёл в его игре признаков читерства. Напротив, по его мнению, Ханс допускал ошибки.