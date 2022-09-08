Неужели американец Ханс Ниманн провернул что-то подобное в партии с Магнусом Карлсеном?

Фото: FIDE.COM FIDE.COM

19-летний американец Ханс Моке Ниманн сотворил сенсацию на крупном шахматном турнире Sinquefield Cup в Сент-Луисе. Ниманн, который занимает 49-е место в рейтинге ФИДЕ, играя чёрными, смог победить чемпиона мира Магнуса Карлсена. После столь громкого поражения от аутсайдера норвежец снялся с турнира и намекнул на читерство со стороны американского шахматиста.

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Для соревнований самого высокого уровня такие события беспрецедентны. Хотя в целом известные шахматисты порой попадаются на жульничестве за доской.

«Мне очень стыдно»

Сам Ниманн не может похвастать безупречной репутацией. Сразу после эмоционального снятия Магнуса Карлсена с турнира известный американский гроссмейстер Хикару Накамура напомнил, что Ханс был дважды пойман на читерстве в онлайне. Сотворивший сенсацию шахматист признал ошибки прошлого, но обвинения в читерстве во время игры с Магнусом отверг.

«Я жульничал в случайных партиях в онлайне. Меня в этом обвинили, я сознался. Это самая большая ошибка в моей жизни. Мне очень стыдно. Я рассказываю об этом миру, потому что не хочу искажений и не хочу слухов. Я никогда не жульничал в игре за доской. Кроме того случая, когда мне было 12 лет, я никогда не жульничал в турнирах с при

Я жил на чемодане и сыграл 260 партий за один год, тренировался по 12 часов в день, потому что мне есть что доказывать. Всё, что я делал за последние несколько лет, было направлено на то, чтобы исправить эту ошибку, и я надеюсь, что мои результаты, целеустремлённость и упорный труд показали, что я усвоил урок», – рассказал Ханс Моке Ниманн The Guardian.

Туалетные скандалы

Обвинять Ниманна, пожалуй, пока преждевременно, стоит дождаться итогов расследования инцидента. Но шахматная история последних лет знает немало доказанных примеров читерства за доской или около неё.

Например, в 2015 году двукратный чемпион Грузии по шахматам Гийоз Нигалидзе был снят с Dubai Open Chess Tournament и дисквалифицирован ФИДЕ на три года за нарушение правил. Всё дело в том, что во время партий шахматист отлучался в туалет, где сверял ходы с программой, установленной на его смартфон. Судьи увидели, что во время партий Нигалидзе посещает одну и ту же кабинку, а позже обнаружили там спрятанный смартфон.

Через четыре года после этого разразился ещё один «туалетный скандал». Тогда на турнире в Страсбурге с поличным был пойман 58-летний гроссмейстер Игорь Раусис. Шахматист, представляющий Чехию, также использовал мобильный телефон в туалете. Позже в интернете появились сделанные прямо во время партии фото, на которых видно, что Раусис сидит в туалете с телефоном. За читерство шахматиста дисквалифицировали на шесть лет.

А самый главный «туалетный скандал» в истории даже не завершился обвинением. Во время матча за звание чемпиона мира между Владимиром Крамником и Веселином Топаловым команда болгарского шахматиста обвинила россиянина в частых и длительных посещениях туалета.

В итоге никто ничего подозрительного в кабинке не нашёл, а отношения двух гроссмейстеров оказались безвозвратно испорчены.

Наушник под чалмой

Чтобы получать подсказки, необязательно ходить в туалет. Индийский шахматист Умакант Шарма просто прятал под чалмой (национальным головным убором) Bluetooth-гарнитуру, через которую он и получал подсказки. Таким образом не самый сильный шахматист добился резкого скачка в качестве игры и стал претендовать на попадание в сборную, однако нечестную игру Умаканта вскоре разоблачили и дисквалифицировали хитреца на 10 лет.

А во время шахматной Олимпиады, которая проходила в Ханты-Мансийске, в мошенничестве и вовсе обвинили сразу трёх французских шахматистов. Они использовали довольно сложную схему, согласно которой один из участников заговора сидел за доской, второй следил за игрой в интернете и передавал подсказки третьему. И этот самый третий в качестве зрителя занимал в игровом зале места, которые согласно заранее оговорённому шифру подсказывали первому, на какую шахматную клетку ему нужно сделать ход.