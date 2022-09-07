Непомнящий сыграл вничью в пятом туре этапа Grand Chess Tour

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с французом Максимом Вашье Лагравом в пятом туре пятого этапа Grand Chess Tour Кубок Синкфилда, который проходит в Сент Луисе (США).

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Партия, в которой Непомнящий играл черными фигурами, завершилась на 33 м ходу.

После пяти туров в активе россиянина 2,5 очка, он делит 2–6 места. Лидирует Уэсли Со из США, в активе которого три очка.

В шестом туре Непомнящий белыми фигурами сыграет с американцем Фабиано Каруаной.

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен снялся с турнира после третьего тура.

Кубок Синкфилда — финальный этап серии Grand Chess Tour.