Непомнящий сыграл вничью в пятом туре этапа Grand Chess Tour

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с французом Максимом Вашье Лагравом в пятом туре пятого этапа Grand Chess Tour Кубок Синкфилда, который проходит в Сент Луисе (США).
Партия, в которой Непомнящий играл черными фигурами, завершилась на 33 м ходу.
После пяти туров в активе россиянина 2,5 очка, он делит 2–6 места. Лидирует Уэсли Со из США, в активе которого три очка.
В шестом туре Непомнящий белыми фигурами сыграет с американцем Фабиано Каруаной.
Действующий чемпион мира Магнус Карлсен снялся с турнира после третьего тура.
Кубок Синкфилда — финальный этап серии Grand Chess Tour.
Непомнящий в июле стал победителем турнира претендентов и получил право в 2023 году вновь сыграть с Карлсеном за мировую шахматную корону. Однако норвежец отказался играть матч. Соперником россиянина будет китаец Дин Лижэнь.