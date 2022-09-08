Шахматист Карякин занялся криптобизнесом

Российский гроссмейстер Сергей Карякин владеет компанией «Сейкор Сервис», занимающейся ремонтом оборудования для майнинга криптовалюты. Об этом сообщает Baza.
По информации источника, за неполный 2021 год «Сейкор Сервис» принесла ее владельцу более 300 тыс. рублей чистой прибыли, заработав при этом 786 тыс. рублей.
Компания работает в Иркутской области — из-за большого числа электростанции в регионе нет проблем с электричеством, что позволяет получать повышенную прибыль. Также на бизнесе Карякина благотворно сыграло решение китайских властей запретить майнинг криптовалюты, после чего большое количество оборудования перетекло из КНР в Россию.
Стоит отметить, что Карякин попытался запретить журналистам «Базы» публиковать расследование о своей фирме.
Напомним, FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами ФШР/БШФ или FIDE.
Сергей Карякин 21 марта по решению комиссии по этике и дисциплине FIDE был отстранен на полгода из-за своего открытого письма на имя Владимира Путина. Позже шахматист заявил, что создаст новую организацию в качестве альтернативы FIDE.
Ранее сообщалось, что отстраненный гроссмейстер Сергей Карякин поднялся в рейтинге Международной шахматной федерации.