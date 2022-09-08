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12 часов назад

Baza: Шахматист Карякин владеет фирмой по ремонту криптооборудования в Иркутске

Газета.Ru

Российский гроссмейстер Сергей Карякин владеет компанией «Сейкор Сервис», занимающейся ремонтом оборудования для майнинга криптовалюты. Об этом сообщает Baza.

Шахматист Карякин занялся криптобизнесом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, за неполный 2021 год «Сейкор Сервис» принесла ее владельцу более 300 тыс. рублей чистой прибыли, заработав при этом 786 тыс. рублей.

Компания работает в Иркутской области — из-за большого числа электростанции в регионе нет проблем с электричеством, что позволяет получать повышенную прибыль. Также на бизнесе Карякина благотворно сыграло решение китайских властей запретить майнинг криптовалюты, после чего большое количество оборудования перетекло из КНР в Россию.

Стоит отметить, что Карякин попытался запретить журналистам «Базы» публиковать расследование о своей фирме.

Напомним, FIDE приняла решение лишить российских и белорусских шахматистов права выступать на турнирах под флагом и гимном своих стран. Шахматисты смогут принимать участие в соревнованиях под флагами ФШР/БШФ или FIDE.

Сергей Карякин 21 марта по решению комиссии по этике и дисциплине FIDE был отстранен на полгода из-за своего открытого письма на имя Владимира Путина. Позже шахматист заявил, что создаст новую организацию в качестве альтернативы FIDE.

Ранее сообщалось, что отстраненный гроссмейстер Сергей Карякин поднялся в рейтинге Международной шахматной федерации.

Шахматы,Сергей Карякин,Владимир Путин,ФИДЕ,
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