Глава Chess.com сделал заявление по бану гроссмейстера из США

«Уважаемое шахматное сообщество! Последние несколько дней оказались бурными для многих. Мы связались с Хансом Ниманном, чтобы в частном порядке объяснить своё решение исключить его из Chess.com и из наших турниров. Мы поделились с ним подробными доказательствами в защиту нашего решения, включая информацию, противоречащую его заявлениям о степени его мошенничества на Chess.com.



Мы попросили Ханса предоставить объяснение и ответ в надежде найти решение, по которому он снова сможет играть на Chess.com. Мы не хотим ничего, кроме как видеть, как лучшие шахматисты мира добиваются успеха в величайших турнирах. Мы всегда будем действовать в целях защиты целостности игры, которую мы все любим», — сказал Ренш.