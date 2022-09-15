Вице-чемпион Мира 2021 года, российский шахматист Ян Непомнящий лидирует на турнире по шахматам Фишера в Сент-Луисе (США) после трёх туров. Он обыграл россиянина Петра Свидлера, американцев Левона Ароняна и Хикару Накамуру.