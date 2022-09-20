Чемпионат России по шахматам возглавил гроссмейстер из Тольятти

В понедельник, 19 сентября, в Чебоксарах состоялся восьмой тур Суперфиналов чемпионатов России по шахматам. В открытом турнире тольяттинец Санан Сюгиров после победы белыми над Максимом Матлаковым из Санкт-Петербурга стал лидером гонки.

Фото: СОВА СОВА

Гроссмейстер из Тольятти после восьми туров чемпионата России по шахматам возглавил таблицу суперфинала.

Как сообщили в Федерации шахмат России, после восьмого тура, набрав 5 очков, в турнире лидирует Санан Сюгиров. На пол-очка от него отстают Даниил Дубов, Евгений Томашевский и Владислав Артемьев.

Шахматист из Тольятти прокомментировал:

- Ходу к 20-му мне казалось, что у меня, как минимум, большой перевес. Однако потом я, наверное, где-то выпустил. Но в итоге мне удалось второй раз его переиграть и все-таки завершить партию в свою пользу.

29-летний гроссмейстер Санан Сюгиров в свое время приехал из Элисты в Тольятти тренироваться в местной спортшколе № 4 "Шахматы". И став победителем первенств Европы и мира среди юношей в разных возрастных категориях, занял третье место на чемпионате Европы-2018 среди мужчин. Победителем Кубка России он становился в 2019 году.

Сейчас Санан Сюгиров является учеником Гроссмейстерского центра РШФ в Тольятти, где продолжает совершенствовать свое мастерство.